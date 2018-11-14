Türkiye’nin PR’ını Trump yaptı

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Papaz Andrew Brunson'ın tutuklu olması nedeniyle ABD ile yaşanan gerginlik sürecinde Donald Trump'ın sürekli Türkiye hakkında twit atmasını fırsata çeviren turizmciler, dindar ABD'lileri Türkiye'ye çekecek kampanya başlattı. Kampanyanın fikir anası ise Tura Turizm Perakende İcra Kurulu Üyesi ve ABC Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Arca oldu. Batı California ve New England'de Google ve Facebook üzerinden "En kutsalı ziyaret etmeniz için sizi davet etmemizi kim engelleyebilir?" başlıklı kampanya yapan Arca, iki günde 10 bin Türkiye rezervasyonu aldı.Arca, "Brunson'ın hapis olduğu sürede kimi görsem bana 'Aa Trump neden sizinle uğraşıyor?' diye soruyordu. Trump'ın sürekli Türkiye hakkında twit atması ülkemiz için bir PR olmuş. Türkiye'de Hristiyanlar için 13 tane hac merkezi var. 'Aziz Meryem sizi bekliyor' diye bir reklam yayınladık. Amerikalılar ilgi gösterdi" dedi.