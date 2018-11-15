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'' üretimi 2 bin tondan fazla

'da hasadından sonra uzun süre muhafaza edilirken parasal değerini hiç kaybetmemesi ve çiçeğinin sarı renginden dolayı yöre halkı tarafından '' olarak adlandırılan çiçek bamyasından bu yıl 2 bin tondan fazla üretim gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 15.11.2018 09:57
'Çeyrek altın' üretimi 2 bin tondan fazla

Amasya Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Şeker, 5 bin 760 dekar alanda ekimi yapılan bamyadan 2 bin 258 ton üretim sağlandığını açıkladı.

Altın gibi değer kazanmakta

Taşova ve Göynücek ilçelerinin üretimde başı çektiği ilde yaz boyunca sabah erken saatlerde çiçeğiyle birlikte toplanmaya başlanan minik bamyaların iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılması sonrası iç piyasanın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına 120 TL'ye kadar varan fiyatlarla satışının yapıldığını anlatan Zekeriya Şeker, "Kurusu kış boyunca hatta bir sonraki yıla kadar saklanabiliyor. Hiçbir suretle değer kaybetmemekle birlikte altın gibi değer kazanmaktadır" dedi.

Şeker, bu yıl da coğrafi işaret tescili yapılan Amasya çiçek bamyasının böylelikle kalite, üretim ve pazarlama nitelikleri arttırılmış olacağını dile getirdi.

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'Çeyrek altın' üretimi 2 bin tondan fazla
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