Kanal İstanbul’da 10 köprü yapılacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, asrın projesi Kanal İstanbul'da 1/100.000'lik imar planlarının son noktaya geldiğini ifade ederek, "Kanal İstanbul'un inşaatı 2020'ye kalmamalı, inşallah 2019'da başlarız. Proje kapsamında 10 köprü yapılmasını planlıyoruz" dedi. Proje kapsamında 5 güzergâhın çalışıldığını aktaran Turhan, en uygun güzergâh olarak Küçükçekmece-Yeniköy hattının belirlendiğini ifade etti.Turhan, "Şu an mevcut 6 köprümüz var, bunların birisi demir yolu hattı. Bunlar yenilenecek ve burada oluşacak ihtiyaçlar için ilave 4 tane daha düşünülüyor" dedi. Projeyi yapmak isteyenlerin sadece Çinliler olmadığını, dünyanın değişik bölgelerinden yatırımcıların proje hakkında bilgi aldığını belirten Turhan, "Bir yatırım projesi olarak buna katılmak istediklerini belirtiyorlar. Mevcut yapıların Kanal İstanbul Projesi'ne uygun deplasmanının yapılmasıyla ilgili ihalelere 2019'un başında başlamayı düşünüyoruz. Kanal İstanbul'un inşaatının 2020'ye kalmaması lazım" şeklinde konuştu. ANKARAAÇILIŞINI Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı İstanbul Havalimanı ile ilgili konuşan Turhan, 31 Aralık itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndaki bütün iniş kalkışları yeni havalimanına taşımayı planladıklarını kaydetti. Turhan, yeni havalimanının şu anda önemli bir ulaşım sorununun bulunmadığını belirterek, tamamı açıldığında buraya günde 250 bin insanın ulaşım sağlayacağını aktardı. Turhan, 2019'un sonunda Gayrettepe- İstanbul Havalimanı bağlantısını açmayı hedeflediklerini kaydetti.