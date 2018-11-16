Türkiye’nin moral bankası

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Bankası'nın ekonomiye katkısı 500 milyar lirayı aştı. Ziraat Bankası'nın 2015-2016 hesapları Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın bilançonun yüzde 70'inin kredilerden oluştuğunun, bunun yüzde 75'inin de üretim ve istihdama yönelik kurumsal kredileri kapsadığını söyledi. Ziraat Bankası'nın kullandırdığı nakdi ve gayri nakdi kredilerin toplamının 500 milyar lirayı aştığını belirten Aydın, "Ülke ekonomisine katkımız yarım trilyonu geçti" dedi.Küçük işletmelerin çiftçilerin yanı sıra altyapı ve enerji projelerinin finansmanına da destek sağladıklarını anımsatan Aydın, "Otoyollar, köprüler ve havaalanı gibi büyük ve ülkenin kalkınmasına yardımcı olacak projelerin finansmanında önemli rol aldık" diye konuştu. Son dönemde emeklilere promosyon, Bağ-Kur prim borcu, imar barışı, KOBİ destek kredileriyle finansmana erişim faaliyetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Aydın, "Ülke bilançosunu önde tutarak ülkemizin moral bankası olma çabamızı sürdürüyoruz. Mevduat dışı kaynakları yüksek oranda artırdık" şeklinde konuştu.Aydın, faizlere ilişkin bir soruya, "Hem Türk Lirası hem yabancı para cinsinden faizlerimiz makul seviyelere doğru yol almaktadır" yanıtını verdi. Hüseyin Aydın ayrıca, bankacılık sektörünün 2001'den aldığı derslerde sağlıklı ve güçlü olduğunu söyledi.