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Son Dakika | Çeyrek bugün ne kadar oldu? 19 Kasım altın fiyatları

Vatandaşların konusundaki son dakika araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Toplumun her katmanından vatandaşların ilgiyle araştırmalarını sürdürdüğü altın fiyatları hakkındaki en detaylı analizleri, güncel değişimleri ve uzman yorumlarını haberimizde bulabilirsiniz. Haftanın ilk iş günü olan 19 Kasım , , , tam altın ve hakkındaki detaylı bilgiler burada. Toplumsal hafıza ve ortak alışkanlıklar kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir.

Giriş Tarihi: 19.11.2018 12:21 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 09:25
Son Dakika | Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Kasım altın fiyatları

Kapalıçarşı piyasalarında bir dönem döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle 450 TL'ye kadar yükselen çeyrek normale döndü. fiyatlarının da 800 TL'yi gördüğü o günlerden piyasalar normal seviyesine indi. Ülkemizde düğünlerde en çok tercih edilen hediye türü altındır. Bu altın alışverişi karşılıklı olduğundan sosyal birliktelik ve sosyal yardımlaşma konusunda da oldukça önemlidir. Nesillerden nesillere aktarılan bu etkileşim altın fiyatları konusunda da araştırmaların artmasına neden olur.

19 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yalnızca düğünlerde değil yatırım alanında da altın son derece etkilidir. Ülkemizde dolar ve eurodan bağımsız olarak altın, en çok birikim yapılan nesnelerdendir. Yastık altı altınları olarak nitelendirilen altınlar da ekonominin dengesini ifade eder.

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Son Dakika | Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Kasım altın fiyatları
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