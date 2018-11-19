Dört ülkeye ticari sefer

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin küresel refah ve zenginlikten daha fazla pay alması, kesintisiz ticari ortamın sağlanması için kolları sıvadı. Bakanlık, 2023 yılında 300 milyar dolarlık ihracat hedef kapsamında Meksika, Rusya, Çin ve Hindistan pazarı için sefere çıkıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin etkili olmadığı pazarlara güçlü bir şekilde gireceğini belirterek, Meksika, Rusya, Çin ve Hindistan için kapsamlı bir eylem planı hazırladıklarını söyledi. Pekcan, "Dünyanın her tarafında dört koldan tanıtım ve ihracat atağına geçeceğiz. Etkili olmadığımız pazarlara güçlü şekilde gireceğiz" dedi. Ticaret Bakanı Pekcan, 145 İş Konseyi Başkanı ile "ticari diplomasi buluşmasında" bir araya gelirken, yurtdışında tanıtım ve ihracat atağı çağrısı yaptı. Bakan Pekcan, iş konseylerinin dünyada korumacılık önlemlerinin arttığı bir dönemde Türkiye'ye doğrudan yatırımcı çekmek, yurtdışında yatırımları artırmak, üçüncü ülkelerle ortak yatırım yapma hedeflerinde önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.