Türk turizmi vites yükseltti

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Turizmde lüks segmentin önde gelen markalarından Mandarin Otel Genel Müdürü Harun Dursun, Türk turizm sektörünün vites yükselttiğini söyledi. "Sektör son 10 yılda sınıf atladı" diyen Dursun, bu sürede eğitim ve otel yatırımlarının arttığını, otelcilerin de pazarlama stratejisinin çok geliştiğini vurguladı. Dursun, "1990'lı yıllarda turizm alanında 3 üniversite eğitim verirken şimdi birçok üniversite bu bölümü açtı ve kalifiye eleman yetiştiriyor. Oteller buradan çıkan öğrencileri gerçekten destekliyor. Turizmciler yaşadıklarını her zorlu süreçten ders çıkarmayı biliyor" dedi. Son 10 yıl içinde sektörün 4'ten 5'inci vitese yükseldiğini vurgulayan Dursun, "Şimdi 6'ıncı vitese doğru ilerliyoruz. Dünyadaki lüks segment destinasyonları arasında Türkiye de adından söz ettirmeye başladı" ifadelerini kullandı.Harun Dursun, "Türkiye'de bazı yerler her şey dahil sistemiyle devam etmeli ancak yeni yatırımların üst gelir grubuna göre planlanması gerekiyor. Gelirimiz artsın diyorsak bizim rakibimiz İtalya, Fransa, İspanya'daki en iyi oteller olmalı. Bu altyapı sağlandığında zaten zengin turist gelecektir. Çünkü Türkiye doğasıyla, kültür ve tarih altyapısıyla bu grubun istediğini onlara veriyor" diye konuştu. Turizmde sezonun 12 aya yayılmasının gelir artırıcı bir diğer etki olacağına dikkat çeken Dursun, şöyle konuştu: "Biz 1 Nisan'da otelimizi açıp 1 Kasım'da kapatıyoruz. Gelecek yıl bu süreyi daha da uzatmayı hedefliyoruz ancak uçuşlara bağlıyız. Bodrum'a sezonda 70 ayrı noktadan direkt uçuş varken, sezon bitiminde yüzde 70 düşüyor. Kış döneminde sabah bir akşam bir uçuş var. Sabah çok erken akşam çok geç. Yabancı misafir İstanbul'da gecelemek zorunda kalıyor. Eğer Bodrum'a uçan hem sefer hem de uçan firma sayısı artarsa tesisler 12 ay açık kalır."2018 yaz sezonunda yüzde 100 doluluk oranı yakaladıklarını aktaran Dursun, "Bu dönemde 40 bin euroluk odamız dahi boş kalmadı" dedi. Nisan-kasım döneminde doluluk ortalamalarının yüzde 60 olduğunu aktaran Dursun, bunun lüks segmentte hizmet veren bir otel için çok başarılı bir oran olduğunu söyledi. Gelecek yıl doluluk ortalamasını yüzde 65-70'e çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Dursun, şöyle devam etti: "Bu yıl ABD, İngiltere, Almanya, Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Katar, Kuveyt, Lübnan pazarlarından misafir ağırladık. Özellikle ABD ve İngiliz turist sayısında ciddi bir artış yakaladık. Gelecek yıl Brezilya ve Meksika yeni pazarlarımız olacak. Onlar İstanbul'a uçup 3-4 gün geçiriyor. Oradan Bodrum'a geliyor ve 3-4 gün kalıyorlar. Bu pazarlar gelişmeye çok müsait."YAŞANAN dalgalı sürece rağmen Türkiye'nin yabancı yatırımcı nezdinde cazibesini koruğuna vurgu yapan Dursun, "Mesela bizim ikinci otelimiz İstanbul Kuruçeşme Arena'da 2020'nin ilk çeyreğinde açılıyor. Demek ki Türk ve yabancı yatırımcının güveni hâlâ tam" dedi.