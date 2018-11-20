HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Son Dakika | Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın 20 Kasım Çeyrek altın fiyatları

Son Dakika | ne kadar oldu? 20 Kasım fiyatları

konusunda son dakika gelişmeleri yaşanırken vatandaşların ilgili araştırmaları da devam ediyor. Toplumun tüm katmanından vatandaşlar büyük bir ilgiyle altın fiyatlarını araştırıyor. Düğün sezonunun son zamanlarında 20 Kasım , , , tam altın ve hakkındaki detaylı gelişmeler, anlık değişimler ve uzman yorumları haberimizde. Öyle ki konu hakkındaki bütünlüğü tam olarak kavramak için kültürel kodları iyi incelemek gerekmektedir. Birikim açısından da altın, en çok yatırım yapılan nesneler arasında yer alır.

Giriş Tarihi: 20.11.2018 15:05 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 10:05
Son Dakika | Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın 20 Kasım Çeyrek altın fiyatları

Düğünlerde en çok armağan edilen nesne kuşkusuz altındır. Nesillerden nesile devam eden bu gelenek kültürünün parçası şeklindedir. Ortak hafıza ve toplumsal değerler kültürü oluşturur. Düğünlerde karşılıklı olarak yapılan altın alışverişi sosyal yardımlaşmayı ve birlikteliği de arttırır. Bu durum da konusunun daha çok araştırılmasına neden olur. Dolar ve euro baz alındığında altın, en çok birikim yapılan değerler arasında ilk sırada yer alır.

20 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ikinci iş günü olan 20 Kasım altın fiyatları hakkındaki tüm detayları, alış - satış fiyatlarını, alınma amaçlarını sizler için derledik. Okurken yorulmayacağınız bu haberimizde altın fiyatları hakkındaki son dakika detaylarını da bulabilirsiniz.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika | Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın 20 Kasım Çeyrek altın fiyatları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN