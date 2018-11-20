Son Dakika | Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın 20 Kasım Çeyrek altın fiyatları

Düğünlerde en çok armağan edilen nesne kuşkusuz altındır. Nesillerden nesile devam eden bu gelenek kültürünün parçası şeklindedir. Ortak hafıza ve toplumsal değerler kültürü oluşturur. Düğünlerde karşılıklı olarak yapılan altın alışverişi sosyal yardımlaşmayı ve birlikteliği de arttırır. Bu durum da altın fiyatları konusunun daha çok araştırılmasına neden olur. Dolar ve euro baz alındığında altın, en çok birikim yapılan değerler arasında ilk sırada yer alır.

20 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ikinci iş günü olan 20 Kasım altın fiyatları hakkındaki tüm detayları, alış - satış fiyatlarını, alınma amaçlarını sizler için derledik. Okurken yorulmayacağınız bu haberimizde altın fiyatları hakkındaki son dakika detaylarını da bulabilirsiniz.