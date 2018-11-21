2. Avrupa seferi

BUGÜN NELER OLDU

SABAH, gayrimenkul sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor. İnşaat sektörünün önde gelen firmalarını Avrupalı Türkler'le ekim ayında Almanya'nın Berlin ve Köln şehrinde bir araya getiren SABAH, şimdi rotasını Almanya'nın 6. büyük şehri Stuttgart'a çevirdi. 1-2 Aralık tarihlerinde Steigenberger Graf Zeppelin otelde gerçekleşecek buluşmaya Türkiye'nin en önemli inşaat firmaları katılacak. Sınırlı sayıda konutun yatırımcıya tanıtıldığı organizasyonların bir sonraki durağı ise 8-9 Aralık'ta Hollanda'nın Rotterdam şehri olacak. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonlar iki şehirle kalmayacak. Sonraki buluşma ise 15-16 Aralık tarihlerinde ise Almanya'nın ticaret ve finans şehri olan Frankfurt'ta gerçekleşecek.Türkiye'de eylül ayında başlatılan tarihi fırsat kampanyası SABAH'ın Avrupa emlak buluşmalarına damga vurmuştu. 20-21 Ekim'de yapılan Berlin buluşmasına yoğun ilgi gösteren Avrupalı Türkler, 27-28 Ekim'de gerçekleştirilen Köln organizasyonuna da yüksek katılım göstermişti. Firmalar toplamda 200 milyon liralık satış yapmıştı.