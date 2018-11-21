Başvuru sayısı 6 kat arttı

BUGÜN NELER OLDU

17. MÜSİAD EXPO'da geri sayım devam ediyor. Uluslararası iş fırsatlarının sunulduğu bir platform olarak organize edilen MÜSİAD EXPO'da üretim ve pazarlama odaklı düşünen KOBİ'lerle sanayicinin yüzünü güldürecek somut projelerin öne çıkması bekleniyor. Olgunlaşmış fikir paylaşımlarına ev sahipliği yapacak olan organizasyonda iş platformları da etkinlikler düzenleyecek. MÜSİAD EXPO kapsamında bu yıl, High Tech Port, 22. International Business Forum (IBF) ve 6. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK) programları da eş zamanlı olarak programlandı. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD EXPO'nun, bu yıl geçmiş yıllara göre daha anlamlı ve katma değerli bir zirve halinde gerçekleşeceğini ifade etti. Kaan, fuarın Türkiye'nin 2023 yılı için hedeflenen 500 milyar dolarlık ihracat rakamına büyük bir katkı sunacağını, bu yıl geçen yıllara kıyasla 6 kat fazla başvuru olduğunu ve Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Ortadoğu'ya kadar 140 ülkeden katılım olacağını belirtti. "17. MÜSİAD EXPO, ülke ekonomimizi ve üretmek isteyen iş dünyamızın yolunu açacak çözüm önerilerimizi sunduğumuz bir platform olacak" diyen MÜSİAD Başkanı Kaan'ın fuar öncesinde verdiği mesajlar şöyle:Ülke ekonomimiz, üretken, yerli ve milli sanayicilerimizin omuzlarında her türlü güçlüğün üstesinden gelecek. Bu yıl MÜSİAD EXPO'da hemen her sektörde üretkenliği artırmayı hedefliyoruz. Yatırımcıyı, faiz sarmalından koruyacak yeni projelerimizi paylaşacağız. MÜSİAD olarak bir proje üretim merkezi gibi çalışıyoruz.Dünya ekonomisi yeni açılımların arifesinde. Türkiye'nin üretkenliğini uzun vadede kanıtlayarak fikri ve finansal olarak bölgesinde liderliğini ilan edeceğine inanıyoruz. Dünya ekonomisinin içinde bulunduğu darboğaz, Ortadoğu, Asya ve Afrika'dan yükselecek üretime dayalı bir güçle aşılacak. Dünya ekonomisi doğudan yükselecek. Kaan, MÜSİAD'ın geliştirdiği faize karşı savaş projelerinin fuarda sergileneceğini belirtti. İşte faize karşı mücadele için üretilen projeler:GABORAS Türkiye merkezli bir gayrimenkul borsası.Faizsiz Konut Finansman Sistemi (Yapı Tasarruf Sistemi)Orta Ölçekli Sanayi Siteleri ProjesiEntegre Tarım ve Enerji ProjesiKarz-ı Hasen Sandığı ( Üyeler arası sosyal yardımlaşma)Afrika Türkiye Ticaret ve Kültür Merkezleri Projesi"Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet" ana temasıyla gerçekleşecek IBF'de blockchain ve alternatif para birimleri gibi kavramlar tartışılacak. Genç MÜSİAD'ın "İşin Başında Gençler Var" sloganıyla organize ettiği 6. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresinde (UGİK), "Gençlik, Girişimcilik ve Bilgi Ekonomisi" ana teması altında, "Dijital Para, İnovasyon ve Kurumsallaşma" ve "Dönüşen Dünyada Geleceğin Meslekleri" gibi konular ele alınacak.