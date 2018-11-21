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’ın finans faaliyetlerine operasyon

Giriş Tarihi: 21.11.2018
DEAŞ’ın finans faaliyetlerine operasyon
Terör örgütü DEAŞ'ın uluslararası finans faaliyetlerine yönelik Diyarbakır merkezli 11 ilde yürütülen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 15'i tutuklandı, 9 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine adli kontrol hükümlerince serbest bırakılan 8 şüpheli hakkında "yakalama" kararı çıkartıldı. Terör örgütü DEAŞ'ın uluslararası finans faaliyetlerine yönelik 5 Kasım'da Diyarbakır merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerde 579 bin 608 dolar, 5 bin 285 euro, 1 milyon 304 bin 885 lira ve 124 bin 800 Suriye Lirası ele geçirilmişti.
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DEAŞ’ın finans faaliyetlerine operasyon
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