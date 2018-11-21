Evler küçülürse 400 milyar dolarlık tasarruf sağlanır

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de konut pazarında ihtiyaca ve talebe göre konut üretilemediği, bu nedenle stok oluştuğu belirtiliyor. Hane halkı sayısındaki azalmaya rağmen büyük metrekareli evlerin yapıldığı, bunun sadece son 3 yılda 50 milyar dolara yakın israfa yol açtığını söyleyen Mint İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu'na göre gayrimenkul sektöründeki en önemli sorun ihtiyaç fazlası büyüklükte konut üretimi ve enerji verimliliğinin göz ardı edilmesi. Altıoğlu, gereksiz üretimin yapılmamasının altını çizerek, "60-70 metrekarelik konutlar üretmeliyiz. 2040 yılına doğru bu büyüklükte üretim yapılırsa 400 milyar dolar tasarruf yaparız" diye konuştu.