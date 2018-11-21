Faizsiz sigortacılıkta öncülük ediyoruz

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Faizsiz sigortacılık ilkelerine uygun enstrümanlardan oluşan emeklilik fon seçenekleri sunan Vakıf Emeklilik, faize duyarlı müşterilerin sisteme girmesine öncülük ediyor. Türkiye'de faizsiz emeklilik sistemine ilgi de her geçen gün artıyor. 31 Ekim itibari ile BES'te faizsiz fon büyüklüğü 7.56 milyar TL'ye Otomatik BES'te ise 2.57 milyar TL'ye ulaştı. Faizsiz fonların tüm emeklilik fonlarına oranı BES'te yaklaşık yüzde 8.90 iken, Otomatik BES'te yüzde 63 seviyesinde. Faizsiz emeklilik fonlarının toplumun birçok kesiminin sisteme ilgisini yükselttiğini ve sisteme katılımı da artırdığını belirten Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, Vakıf Emeklilik'in faizsiz emeklilik yatırım fonları içeriğinde Kira Sertifikası, Katılım Hesabı, Katılım Endeksleri'ne Dâhil Hisse Senetleri, Altın, Sukuk'un yanı sıra Girişim Sermayesi Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları gibi faizsiz yatırım araçlarının da yer aldığını söyledi. Obalı, "Katılımcılarımıza ve işverenlere özel faizsiz BES planları sunuyor, faizsiz sigortacılık ilkelerine uygun enstrümanları titizlikle analiz ediyoruz" dedi. Obalı, Vakıf Emeklilik'in 31 Ekim tarihli Rasyonet verilerine göre Faizsiz Emeklilik Yatırım Fonları içinde Otomatik BES dâhil yüzde 21.36 fon büyüklüğü pazar payı ile sektöre liderlik ettiğini de sözlerine ekledi.2010 yılında sektörde faizsiz fon kuran ilk şirketlerden biri olan Vakıf Emeklilik'in faizsiz fonların performansı ile dikkat çektiğini söyleyen Obalı, müşterilerine gönüllü BES'te 8 adet faizsiz katılım fonu sunduklarını belirtti. Obalı, sözlerine şöyle devam etti: "31 Ekim 2018 itibariyle şirketimizin faizsiz katılım fonlarının performansına baktığımızda, BES katılım fonları büyüklüğü yaklaşık 1 milyar 683 milyon TL ve tüm BES faizsiz fonlarımız içindeki payı yüzde 25 seviyesindedir."Genç ve yüksek nüfusu ile Türkiye'nin katılım sigortacılığı için yüksek bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Özgür Obalı, son yıllarda katılım sigortacılığı uygulamalarının ivme kazandığı Türkiye'de hali hazırda Vakıf Emeklilik ile birlikte sekiz sigorta şirketinin katılım ürünlerinin bulunduğunu belirtti. Tekafül alanında Kâr Paylaşımlı Finansman Sigortası ile Yılık ve Uzun Süreli Ferdi Kaza Sigortası ürünleri sunduklarını belirten Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, aynı zamanda "Tehlikeli Hastalıklar Sigortası" ile de faize duyarlı müşterilerine çözümler sunduklarını belirtti. Obalı, tüm Tekafül ürünleri için "İcazet Belgelerinin" alındığını, müşterilerinin ürünleri gönül rahatlığı ile alabileceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca Vakıf Emeklilik olarak Katılım Sigortacılığı Çalışma Usül ve Esaslarına göre "Vekil Modeli" ile çalışmakta olduklarının altını çizen Özgür Obalı, yakın zamanda sektöre yeni ürünler de kazandıracaklarını aktardı.Vakıf Emeklilik'in BES performansını da değerlendiren Obalı, şunları kaydetti: "Şirketimizin toplam fon büyüklüğü 31 Aralık 2016 tarihinden bu güne 1.97 milyar TL artış ile 6.72 milyar TL olarak gerçekleşti. Vakıf Emeklilik'in fon büyüklüğü pazar payı ise yüzde 7.9 seviyesine yükseldi. Devlet Katkısı fon tutarında ise Vakıf Emeklilik olarak lüzde 45.5'lik oranla sektörün üzerinde büyüdük." Otomatik BES'te yenilikçi vizyonları ile hizmet vermeye devam edeceklerini ifade eden Obalı, işverenlerin iş yükünü azaltacak, süreci kolaylaştıracak ve hızlandıracak 'Hızlı Otomatik BES'i hayata geçirdiklerini belirterek sektörün öncüsü olarak da 2019'da uygulamaya koyacakları OKS 2.0 ile Otomatik Katılımın politikalarına destek vereceklerini kaydetti.