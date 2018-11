FuzulEv’den faizsiz peşinatsız yeni ödeme sıstemi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de 1992'den bu yana gayrimenkul sektöründe faaliyetlerini yürüten FuzulEv, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarladığı, faizsiz, peşinatsız ve kredisiz (FPK) ev alma sistemiyle insanların ev hayalini gerçeğe dönüştürüyor. "Türkiye'de ev sahibi olmayan kimse kalmasın" hedefiyle çalışmalarını sürdüren FuzulEv, bugüne kadar on binlerce insanın ev sahibi olmasına katkı sağladı.Şirketten yapılan açıklamada, her gelir grubuna uygun ödeme seçenekleri sunan FuzulEv'in, vatandaşların küçük küçük taksitlerle, peşinat vermeden ve ara ödeme yapmadan ev alma hayallerinin gerçekleşmesini sağladığı belirtildi. Açıklamada, "Noter huzurunda belirlenen sırada vatandaş, sırası geldiğinde Türkiye'nin istediği yerinden evini beğenerek, istediği eve sahip olabiliyor. Peşinatsız sisteme kayıt yaptıran kişiler sadece organizasyon ücretini ve ilk taksitini ödeyerek kampanyaya dahil oluyor. Peşinat ödeyerek sisteme dahil olmayı tercih edenler, dilerlerse peşinat miktarını artırarak teslim süresini öne çekebildiği gibi 'Çekilişli Konut Edindirme Sistemi'nde teslimattan sonra taksitlerin bir miktar artması ile borcun erken bitmesi de sağlanmış oluyor" denildi. Tasarruf modellerine olan ihtiyacın artmasıyla birlikte kadınların altın gününe benzeyen sistemiyle çalışmalarına devam eden FuzulEv'in, vatandaşın kolay yoldan ev sahibi olması için çözümler ürettiği belirtilerek, "FuzulEv'i tercih edenler her ay zorlanmadan kira öder gibi ödemelerini yaparak banka kredisi ve faizine bulaşmadan tasarruf ederek en kolay yoldan ev hayalini gerçeğe dönüştürüyor" görüşlerine yer verildi.Verdiği hizmet ve gerçekleştirdiği satışlar ile gayrimenkul sektörüne katma değer sağladığı belirtilen FuzulEv, insanları ev sahibi yaparken aynı zamanda ülke ekonomisinin yüksek ve istikrarlı büyüme hedefine de katkı sağlamaya devam ediyor. Faaliyet gösterdiği her bölgede şubelerinde istihdam olanağı yarattığı vurgulanan FuzulEv'in bugün Türkiye genelinde 500'ün üzerinde çalışanı bulunuyor.Türkiye genelinde 50'nin üzerinde şubesi bulunan FuzulEv, sektörde 27 yılı aşkın tecrübesiyle faaliyet gösteriyor. Uzman kadrosuyla müşterilere hizmet verdiklerini belirten FuzulEv yetkilileri, "Müşteriler, dilediği her an kurumsal danışmanlarla iletişime geçerek sorularına cevap bulabilir. Ayrıca FuzulEv, her türlü soru, öneri, şikâyet ve yoruma en kısa sürede geri dönüş sağlayarak akıllardaki soru işaretlerini gideriyor" ifadelerine yer verildi.FuzulEv, ev almayı kolaylaştırmak amacıyla FPK sistemini vatandaşların hizmetine sunuyor. Ev alma sürecinde ise şu çalışmalar gerçekleştiriliyor:Alınacak olan evin fiyatını birlikte belirleyip sonraki süreçte kaç taksitte ödeneceği planlanıyor.Altın gününe benzeyen sistem ile ev sahibi olmak isteyen kişilerden oluşan "FPK ev alma sistemine" dahil olunuyor.Noter huzurunda belirlenen sırayla her ay yüzlerce aile ev sahibi oluyor.Taksitler bittiğinde sıra hâlâ gelmemişse FuzulEv yine de aileleri ev sahibi yapıyor. Kalan taksitler ise evinizde otururken ödenebiliyor.Faiz, peşinat, kredi ve ara ödemelerin yükü altında ezilmeden 27 yıllık FuzulEv güvencesiyle ev sahibi olunuyor.