Hasanoğlu Grubu’ndan 4 yeni proje geliyor

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Hasanoğlu Şirketler Grubu, son projesi olan Banu Evleri Ispartakule 2 projesinin anahtar teslimlerine başlıyor. 2019 yılında da yatırımlarını hız kesmeden devam ettirecek olan şirket, yeni yatırımlarını yine İstanbul'un kuzeyinde hayata geçirecek. Ispartakule ve Bahçekent'te arsa yatırımları bulunduğunu belirten Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, "Hasanoğlu Şirketler Grubu olarak Banu Evleri markamızla Ispartakule ve Bahçekent bölgelerinde dört yeni projemizi hayata geçireceğiz. Yeni yatırımlarımız da tıpkı önceki projelerimizde olduğu gibi İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Kanal İstanbul gibi mega projelere komşu olacak" ifadelerini kullandı. Hasanoğlu, yaşamın başladığı Banu Evleri Ispartakule 2 ve Banu Evleri Ispartakule 3 projelerinin Ispartakule MÜSİAD Evleri'ne de komşu konumda yer aldığını belirtti. Hasanoğlu, şöyle devam etti: "Projemiz yüksek prim avantajı ve uygun ödeme kolaylıkları ile 2+1, 3+1, 4+1 daire seçenekleriyle konfor ve lüksü bir arada sunuyor. İçinde yer alan sosyal ve yeşil alanlarla huzurlu bir yaşam vaad ediyor. Banu Evleri Ispartakule 2 ve 3 projelerindeki daireler güney cephe ve göl manzarasını görebilecek şekilde konumlandırıldı. Ispartakule 2 projesinin konsept planlamasında yer alan 17 mağaza ise gerek projede oturanlara gerekse çevre sakinlerine keyifli bir alışveriş imkânı sunacak. Projelerimizde kapalı yüzme havuzu, fitness center, Türk hamamı ve sauna, mescit, çocuk oyun alanları, basketbol ve voleybol sahaları, yürüyüş yolları, süs havuzları, kamelyalar ve peyzaj alanları da bulunuyor."