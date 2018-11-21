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’a 100 milyonluk proje

Giriş Tarihi: 21.11.2018
İstanbul’a 100 milyonluk proje
Ankaralı Tüfekçioğlu Grup İstanbul'a yelken açtı. Şirket ilk projesi için Beykoz'u seçti. Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından yatay mimari olarak tasarlanan Verra Suites Beykoz projesi dün satışa sunuldu. Tüfekçioğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Tüfekçioğlu, yeni projeleri için 100 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, 18 ayda tamamlanacak projede fiyatların 1.9 milyon liradan başladığını ekledi. Mobilya sektöründe de faaliyet gösterdiklerini söyleyen Tüfekçioğlu, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra'sının Konser Salonu'nda ahşap mobilya bölümünü biz yaptık. Şimdi de yeni AKM binasının ahşap mobilya işine talibiz" dedi.
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İstanbul’a 100 milyonluk proje
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