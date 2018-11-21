MÜSİAD 4 projeye ortak alacak

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜ- SİAD), bu yıl 17'ncisini 21-24 Kasım tarihleri arasında yapacağı MÜSİAD Expo Fuar'ında somut projeleri işadamlarına sergileyerek yeni ortaklıkların ve iş imkânlarının oluşmasını hedefliyor. 'Küçük olsun, benim olsun' anlayışını yıkmak için projeler geliştiren MÜSİAD yönetimi, aralarında biyogaza dayalı enerji ve organik gübre üretimi yapacak fabrikalarla tamamı ithal edilen kimyasal hammaddelerin yerli sanayi ile karşılanması için yatırımı başlayan 12 milyon liralık fabrikaya ortaklıklar oluşturmak için kolları sıvadı. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, bu yılki fuara 10 bine yakın yabancı işadamının gelmesini beklediklerini belirterek, hem Türk hem de yabancı işadamlarına somut projeler sunacaklarını söyledi. İlk projelerinin uzun süredir üzerinde çalıştıkları ve yasal altyapısının da tamamlandığı Toplu Sanayi İdaresi (TOSİ) olduğunu söyleyen Kaan, "Fuarda tanıtacağımız ilk proje bu olacak. Ekonominin belkemiği KOBİ'lerin ön önemli sıkıntısı yeni ve büyük bir atölyeye çıkamamaları. Büyümek için binaya para verse teknolojiye yetmiyor. Bu nedenle halen 80-100 metrekareye sıkışan KOBİ'leri için 500 ile 2 bin metrekare arasında üretim alanı verilecek sanayi bölgeleri kuracağız. Orta ölçekli sanayi kuruluşu olarak adlandırılan ve borca dayalı olmayan bu sistem için ilk yatırımı 42 dönümlük arazi üzerine Tekirdağ'da yapıyoruz. Devamında 160 dönümlük arazi daha alınacak. Proje 81 ilin tamamına yaygınlaştırılacak" dedi. Ayrıca, 100 milyon liralık büyüklükte 'Girişim Sermayesi Fonu' kurulduğunu söyleyen Kaan, "Burada bir portföy yönetim şirketi kuruldu. Bu şirketle teknolojik ürünler ve tarım alanını fonlayacağız. Fuarda bu fon da tanıtılacak" diye konuştu. Bir diğer projenin yine faizsiz finans sistemi kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Kaan, şöyle konuştu: "Kooperatif Finans Sistemi oluşturduk. Kısa adı 'Sen Yap' olarak belirlendi. Bu sistemi ilk ben dile getirmiştim. Bu da girişim sermeyesi sistemine benziyor. Şu anda ortaklıklar başladı. Türkiye'de üretilmeyen ve yılda 266 bin ton ithalatı yapılan Polyol hammaddesi üretimini gerçekleştireceğiz. Buzdolabı gibi ürünlerin izolasyonunda kullanılan maddenin üretimiyle ilgili teknolojiyi geliştirdik. 12 milyon liralık bir yatırıma başladık. Bu projeye üye olan firmalar parasını yatırdı. Şu anda 50'ye yakın ortağı var. Fuarda da bu sayıyı çoğaltacağız."Abdurrahman Kaan, somut projeler üreterek yeni işbirlikleri oluştururken, cari açık, yüksek enflasyon gibi çözmek için mücadele ettiği sorunların giderilmesine de katkı verdiklerini belirtti. Bu yöndeki projelerinin ise biyogaz ve organa mineral üretim tesisi olduğunu vurgulayan Kaan, hayvansal atıkların toplanarak bundan elektrik üretilmesini ve devamında da bu atıkların organik gübre yapılmasını hedeflediklerini söyledi. Kaan, "Gönen'de bir tesis kuruldu. 3.2 megavatlık elektrik üretiyor. Devamında 6 megavatlık daha enerji santrali kurulacak. Bu yatırımla, kimyasal gübre ithalatını azaltacağız aynı zamanda elektrik üreteceğiz. Bu yatırım gübre fiyatını aşağıya çekeceği için tarımsal üretimi de ucuzlatacak" dedi. Projenin, 81 ilde 81 Biyogaz ve Organik Gübre tesisi kurulacak şekilde geliştirileceğini belirten Kaan, "Proje 128 milyon dolarlık doğalgaz ve 400 milyon dolarlık kimyasal gübre ithalatının önüne geçecek, 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak" dedi.