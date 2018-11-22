Axa büyük veri ile sektörü dönüştürüyor

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Veri kullanma yeteneklerine yaptığı yatırımları artıran Axa Sigorta, 2018 yılında iki önemli projeyi hayata geçirdi. Oto Cam Hasarları Otomasyonu projesi kapsamında ihbar alınmasından ödemelerin gerçekleştirilmesine kadar uçtan uca tüm süreçlerin otomasyonunu sağlayan şirket, bu sayede otomobil camı hasarı bildiren müşterilerin dosya kontrol ve ödeme süreçlerini saniyeler içinde tamamlıyor. Büyük veriyi bir inovasyon aracı olarak gördüklerini ve şirketin "Sigorta 4.0" stratejisi kapsamında projeler geliştirdiklerini dile getiren Axa Bilgi Teknolojileri Bölüm Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Ege Örer: "Günümüzdeki veri gerçek anlamda rekabetçi avantaj sağlayan ve şüphesiz ki tüm sektörü dönüştürme gücüne sahip çok kıymetli bir kaynak. Bu kaynak teknolojinin sağladığı güçlü makineler ve tahmin teknikleriyle bir araya geldiğinde, şirketlere müşterilerin karşılaşabilecekleri riskleri hatasız analiz etme becerisi kazandırıyor" dedi.