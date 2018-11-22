Devlet sahaya indi fiyat geriledi

BUGÜN NELER OLDU

Soğanı depoya kilitleyen ve fiyatların artmasını bekleyerek satış yapmayan stokçuların oyununu devlet bozdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın sahaya inerek depolara baskın düzenlemesi tüccarların hesaplarını altüst etti. Polatlı'da sürdürülen denetimlerde 45 depoda yapılan denetimlerde 50 tonun üzerinde stok kuru soğan ele geçirildi. Dünden itibaren stoklarda ele geçirilen kuru soğanlar Ankara başta olmak üzere diğer illerdeki hallere sevk edildi. Soğanın kilosu 25 ila 30 kuruş arasında düştü. Çorum'da da stokçuluk yapan depolara baskın yapıldı.Türkiye'nin soğan ihtiyacının üçte birini karşılayan Polatlı'da açıklamalarda bulunan Ankara İl Tarım Müdürü Bülent Korkmaz "Tarla, üreticinin elinden çıkış, bu depolara geliş fiyatını bakanlık olarak takip ediyoruz. Soğanın olması gerekenden yüksek bir fiyatta olduğunu biliyoruz. Bunu yapan belli tüccarlar. Özellikle soğanı depolayıp fiyat artırma çabasındalar. Soğan üretimi olan tüm köylerde denetim yapılıyor. Önümüzdeki günlerde de bu denetimler devam edecektir. Hastalık döneminde yüzde 15 civarında bir kayıp oluştu. Ancak fiyatların bu kadar yükselmesi bir manipülasyondur" dedi. Türkiye'nin soğan üretimi konusunda herhangi bir problemi olmadığını belirten Korkmaz, "Denetim yapmaya giden ekipler zaman zaman kapalı depolarla karşılaştı. Ama denetimler işe yaradı. Sabah, Ankara halinden fiyatları aldık. Bir önceki güne göre fiyatlar 25-30 kuruş düştü" diye konuştu.