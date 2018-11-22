Endüstri 4.0’a yerli yazılım ile taşının

BUGÜN NELER OLDU

Dünyadakı üretim anlayışını yeniden şekillendiren Endüstri 4.0 teknolojilerinde Türk firmaları da artık söz sahibi. Türkiye'de sayıları 100 binleri bulan imalat sanayisindeki firmaları akıllandırmak ve dijitalleştirmek için yola çıkan Trio Mobil bu kapsamda önemli buluşlara imza attı. Geliştirdiği yazılımlarla KOBİ'lerin üretim maliyetlerini yüzde 50'lere varan oranda düşüren firma tüm imalat sürecini izlenebilir hale getiriyor. Araç takip sistemlerinde de yerli devrime imza atan şirket ihracatta da başarılı bir performans izliyor. 25 kişilik uzman mühendis ekibi ile yazılım ve cihazların tamamını kendi bünyesinde geliştiren Trio Mobil Ar-Ge Merkezi ide Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen Türkiye'nin ilk yerli Endüstri 4.0 ve IoT teknolojileri merkezi olarak görülüyor. Trio Mobil Genel Müdürü Nevzat Ataklı, Dijital Fabrikaların ve IoT ile gelen rekabet avantajlarının KOBİ'ler için büyük fırsatlar sunduğunun altını çiziyor.