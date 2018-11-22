Koru Sigorta Binicilik’e sponsor

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KoruSigorta, sosyal sorumluluk bilinciyle binicilik sporunun Türkiye'de yaygınlaştırılması ve bilinirliğinin artırılması için çalışmalar yürüten Türkiye Binicilik Federasyonu'nun (TBF) resmi sponsoru oldu. Koru Sigorta, imzaladığı sponsorluk anlaşması kapsamında Türkiye'de binicilik sporunun gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamak, binicilerin uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil etmelerine destek olmak ve binicilik sporunun seyirci potansiyelini artırmak amacıyla Türkiye Binicilik Federasyonu ile çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz aylarda lanse ettiği 'At Hayat Sigortası' ile binicilik sektörüne destek konusunda adım atan Koru Sigorta bu desteğini Türkiye Binicilik Federasyonu'un resmi sponsoru olarak güçlendirmeyi amaçlıyor.