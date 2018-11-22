Tamamlayıcı sağlıkta düşük primler mümkün

BUGÜN NELER OLDU

SGK'lıların özel hastanelerde fark ücreti ödemeden hizmet almasını sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortaları giderek yaygınlaşıyor. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, tamamlayıcı sağlık sigortasının SGK'lı çalışan kesime özel olarak kurgulandığını söyledi. Bu ürün sayesinde sağlık sigortasının bir lüks olmaktan çıktığını vurgulayan Kırmızı, tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde 34-40 yaş arası bir çalışanın yılda 600-700 lira gibi düşük primlerle ayakta ve yatarak tedavi imkanına kavuştuğunu ifade etti. Normal sağlık sigortasında yıllık primlerin 3 bin lirayı bulduğunu kaydeden Kırmızı, kıyaslandığı zaman tamamlayıcı sağlık sigortasının oldukça avantajlı olduğunu belirtti. Tamamlayıcı sağlık alanındaki gelişmeyi de değerlendiren Kırmızı, "Bu branştaki sigortalı sayısı 2017 yılında %40'ın üzerinde artarak 400 binden 676 bine ulaştı. Yani, oldukça kısa bir sürede sağlık sigortasına sahip toplam 2 milyon kişi içerisinde önemli bir paya sahip oldu. Sigorta sektörü, 30 yıldır hem klasik hem tamamlayıcı sağlık sigortaları, toplamda nüfusun yaklaşık %2-2.5'lik kesimine ulaştırdı. Tamamlayıcı sağlık sigortalarının daha kolay ulaşılabilir olması sayesinde bu oran önümüzdeki 5 yılda %5'lere yaklaşacaktır. Son dönemde çok talep gören bir ürün olduğu için sigortalı sayısı giderek artacaktır" dedi.Doğa Sigorta'nın yerli ve milli bir şirket olarak bu alanda da topluma en iyi hizmeti sunduğundan bahseden Kırmızı, Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nı ilk kez Ağustos 2016'da piyasaya sunduklarının söyledi. Kırmızı, sözlerine şu şekilde devam etti: "2018 yılının ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %135 oranında büyüme sağladık. Bu alan bizim için en çok büyüme hedeflediğimiz alanların başında geliyor. Yani sektörün en iddialı şirketiyiz diyebiliriz. Bu yılki hedefimiz hem kurumsal hem bireysel bazda toplam 20 bin sigortalıya ulaşmak. Önümüzdeki yıllarda da sigortalı sayımızı aynı oranlarda artırmayı hedefliyoruz."