Yapılandırmaya makul süre kriteri geldi

BUGÜN NELER OLDU

Finansal sektöre olan borçların yapılandırılmasına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) yapılan düzenlemeye göre şirketlerin bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılmasında makul süre kriteri getirildi. Finansal Yapılandırma talebinde bulunan şirketlerin, borçlarını "makul" bir sürede geri ödeyebilecek durumda olup olmadığı tespit edilecek. Borçluların mali durumunun tespiti, çerçeve anlaşmalarla belirlenecek kuruluşlar tarafından yapılacak. Şirketlere düşük faizle yapılandırma imkânı da sağlandı. Yeniden yapılandırma sürecine, yurtdışı kredi kuruluşlarıyla uluslararası kurumların da katılması sağlandı.