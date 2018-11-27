Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın Çeyrek altın fiyatları 27 Kasım

Sosyal birlikteliğin, ortak hafızanın ve toplumsal alışkanlıkların birleşimi kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir. Düğünlerde karşılıklı alışveriş şeklinde altın hediye edilir. Bu hediyeleşme nesillerden nesillere devam ettiği için kültürün yapıtaşları arasındadır. 27 Kasım Salı altın fiyatlarındaki detaylı analizler burada. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Anlık değişimler, uzman yorumları ve detaylı grafikler haberimizde.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Gram altın, özellikle çeyrek altın fiyatlarında yaşanan artıştan sonra vatandaşların ilgisini çekiyordu. Düğünlerde çeyrek altına alternatif olarak gram altın tercih ediliyor. Gram altın 27 Kasım Salı günü 205,79 TL'den alınırken 205,82 TL'den satılıyor.