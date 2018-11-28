10 yılda 200 milyar lira ciro taahhüdü verildi

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Bahıs oyunu İddaa'nın dün gerçekleşen ihalesinde sadece Turkcell iştiraki olan Inteltek teklif verdi. 10 yıl için 200 milyar lira hasılat taahhüdü verilen ihalede son karar Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın olacak. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, ihale sonrası yaptığı açıklamada yasa dışı bahisin Türkiye'nin önemli ve kanayan bir yarası olduğunu söyledi. İkramiye kısmında artışa gidileceğinin altını çizen Terzioğlu, "Oyunların bundan sonra tüketiciye yönelik ikramiye kısmı yüzde 50'den 70'e çıkıyor. Biz, burada bir ciro taahhüdü verdik. Bir yıl için 20 milyar liralık ciro taahhüdü var. 10 yıl için 200 milyarlık ciro taahhüdüne eş değer" dedi.