AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide yaz aylarında maruz kalınan saldırıların olumsuz etkilerinin yavaş yavaş silindiğini belirterek, "Seçim ikliminin, bu olumlu gidişi gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Aralık ayıyla birlikte yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak 2019'a güçlü bir giriş yapacağız" dedi.



GÜN BEKLEME GÜNÜ DEĞİL

Bazı kesimlerin hala tereddütle yaklaşıp, yatırım ve harcamaları konusunda 'bekle-gör' politikasına devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Halbuki gün, bekleme değil, tam tersine fırsatları değerlendirme günüdür" diye konuştu.







Uluslararası yatırımcıların giderek artan ilgisinin, Türkiye'deki çevrelere de örnek olması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Kaynakları atıl tutarak değil, yatırıma, üretime, ihracata, ticarete, istihdama yönelterek değerlendirmek hem en doğru hem de en hayırlı yöntemdir. Aralık ayında bu çerçevede çok olumlu gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.



GÜZEL GELİŞMELER VAR TEREDDÜT YAKIŞMIYOR

İhracat ve turizmde yaşanan gelişmelere de dikkat çeken Başkan Erdoğan, Türkiye'deki turist sayısının 40 milyona doğru gittiğini, bunun da rekor olduğunu belirtti. Erdoğan, "Türkiye -güya en sıkıntılı günlerinde- İstanbul Havalimanı'nı, STAR Rafinerisi'ni, TANAP'ı açtı. TürkAkım Projesi'ni topraklarına çıkartarak, dünya gündeminde en üst sıralarda yer aldı. Hâlâ tereddütte kalmak bizim insanımıza yakışmıyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU