2.545 küçük işletmeye 734 milyon TL’lik kaynak

BUGÜN NELER OLDU

Kobı Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) ile 2 bin 545 işletmeye 734 milyon TL'lik kaynak sağlanacak. Bu destekle 1.5 milyar TL'lik proje yatırım hacmi oluşturulacak. Böylece 6 bin 55 yeni personel istihdam edilecek. KOSGEB destekleri, yakında ilan edilecek olan Uçtan Uca Yerlileşme Programı çerçevesinde cari açığı azaltacak yüksek teknolojili stratejik ürünlerin geliştirilmesi için daha etkin kullanılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİGEL Programı için 4 bin 512 proje başvurusu alındığının altını çizdi. Varank, "Değerlendirmeler sonucunda 2 bin 545 işletme destek almaya hak kazandı" açıklamasında bulundu.