Yurtiçi tatilde taksit 9 aya çıkarıldı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 'Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'i, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sınırı 6 aydan 9 aya çıkarıldı. Düzenlemeye göre, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemeyecek. Bu süre; elektronik eşya alımlarında 3 ay, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurtdışına ilişkin harcamalarda 6 ay olarak uygulanacak.Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz" ibaresi "tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası'nın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz" şeklinde değiştirildi. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de yayımlandı. "Cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı için kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz" ibaresi "Fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı aşamaz" şekline getirildi.