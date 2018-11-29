Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren haber! Yarım mesai yapan memura tam maaş...
Milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği yarı çalışma yönetmeliğinde sona gelindi. Yönetmelik hem annenin hem de babanın aynı anda izin yapmasını sağlayacak. Hangi unvanların yer aldığı da belirlendi. Yönetmeliğin detayları sadece SABAH’ta…
Giriş Tarihi: 29.11.2018 09:45Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 10:14
Hem özel sektörde hem de kamuda görevli anne ve babalara çocuğu ilkokul çağına gelene kadar yarım çalışma hakkı tanıyan yasanın memurları ilgilendiren yönetmeliğinde sona gelindi. Taslak metnin detaylarına SABAH ulaştı.