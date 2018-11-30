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Son dakika haberi: 7 milyon kişi için asgari ücret zam görüşmesi başlıyor! Yeni yılda asgari ücret zammı ne kadar olacak?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak yeni yılda yapılacak zam miktarına belirlemek üzere 6 Aralık Perşembe günü ilk toplantısını gerçekleştirecek. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren zam ile ilgili vatandaşlar 'Asgari ücret zammı ne kadar olacak?' şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Son dakika bilgilerine göre, 2019'da uygulanacak asgari ücrete yapılacak zam miktarı için 4 formül gündemde. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 30.11.2018 10:49Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 10:49
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 6 Aralık Perşembe günü ilk toplantısını gerçekleştirecek. İşte asgari ücretle ilgili son dakika ayrıntıları...