AboneSepeti yatırım atağına geçti

BUGÜN NELER OLDU

Tek panelden tüm kurumları karşılaştırıp doğru aboneliği başlatmak ve ihtiyacı karşılamayan abonelikler nedeni ile mutsuz müşteri deneyiminin önüne geçmek amacıyla Deniz Okumuş tarafından kurulan AboneSepeti, Türkiye'nin en büyük dergi abonelik platformu olan ve tüm yayıncıların dergilerini müşterilerine 70% e varan avantajlı fiyatlarla düzenli olarak ulaştıran 444dergi.com'u tüm operasyonları ile satın aldı. Telekomünikasyon servis sağlayıcılarını tek panelde toplayarak abonelik sistemini daha kolay, avantajlı ve ekonomik olmasını sağlayan abonesepeti.com şimdi aynı tecrübeyi yazılı basında göstermek için 444dergi.com ile büyük bir adım attı.ABONESEPETİ; Güvenli abonelik hizmetlerini yorulmanıza izin vermeden, 20+ kişilik tecrübeli merkez ofis ekibiyle size hızla hazırlar, dağıtım ekibiyle ulaştırır. Mobil-GSM, İnternet, Dijital TV platformları, Ev Telefonu, Elektrik, Su, Doğalgaz, Gazete ve Dergi Aboneliği gibi hizmetleri cazip fiyat avantajları ile beraber sunan Abonesepeti, internet üzerinden "tek tuşla" çok daha hızlı ve kolay bir biçimde abonelik işlemleri gerçekleştirilebiliyor.