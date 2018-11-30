Anahtar ve prize yenilikçi yaklaşım getirdi

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Anahtar ve priz sektöründe, alternatif ve yenilikçi ürünleriyle fark yaratan Günsan Elektrik, teknoloji ve inovasyona olan yatırımını yüzde 125 artırdı. Üretimde yeni teknolojileri takip eden ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda müşteri odaklı inovatif fikirler geliştiren Günsan Elektirik, kullanıcıları teknolojik ve üstün performanslı ürünlerle buluşturuyor. Türkiye'de konut piyasası ve son kullanıcılar için yenilikçi, kaliteli ve ekonomik ürün gamı yaratma konusunda yolculuğuna tüm hızıyla devam eden Günsan Elektrik, 17 bin parçalık ürün portföyünü, hem ülke içine hem de dünyada 50'den fazla ülkeye ulaştırıyor. Ülke ekonomisine ve sektöre katkı sağlama hedefiyle çalışmalarını sürdüren Günsan Elektrik, kullanıcılarına ve sektöre değer katacak ürünler geliştiriyor. İçinde birçok ilki barındıran Radius ürün grubunda olduğu gibi yenilikleriyle kullancıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak istediklerine değinen Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Alişan Çapan, "Yaptığımız birçok çalışma içinde ilki barındırıyor. Bu da başarıyı beraberinde getiriyor. Radius serimiz için özel olarak geliştirdiğimiz Radius App ile dünyada ilk kez kullanıcılar, akıllı telefon uygulamasıyla kendi anahtarını veya prizini istediği gibi tasarlayabiliyor. Yeni geliştirdiğimiz ürünlerimizle performansımızı her yıl bir üst seviyeye çıkarıyoruz. Son 3 yılda Türkiye'de yüzde 60'dan fazla bir büyüme gösterdik. Yeni ürün grubumuzda yer alan Valta serisindeki yüksek teknoloji ile üretilen yeni nesil sigorta ürünlerimiz de rekabetçi yapıları ile sektördeki konumumuza önemli katkılar sağlamamıza yardımcı oluyor" dedi. İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarının günümüzde farklılaşmayı sağlayan en önemli unsur olduğuna dikkat çeken Çapan, bu alanda yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Çapan; "Gelişen ve güncel teknolojiler odağında kaliteli ve güvenilir ürünler geliştiriyor, üretiyor ve satış sonrası hizmet veriyoruz. Üretimde yeni teknolojileri takip ederek, yüksek kalitede üretim ve maliyet avantajı sağlayacak düzenlemeler yapıyoruz. Yatırımlarımız ve yeni ürün geliştirmelerimiz devam edecek."