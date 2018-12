Arızasını söyleyen otomobiller yola çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Anatolian Technologies & Labs, gerçek manada otomobillerin dış dünya ile günlük konuşma diliyle (Türkçe ve İngilizce) bağlantı kurabilmesine imkan veren yapay zeka teknolojileri geliştiren bir teknoloji şirketi. Otomobillerin, tıpkı insanlar gibi arızalarını, kendi durumlarını gözlemleyebilmesini ve bu gözlemleri tıpkı bir insan gibi dile getirerek dış dünyaya iletebilmesini sağlıyor. Aynı zamanda kullanım karakteristiklerindeki hataların çözülmesi için sesli bildirimlerle optimizasyon sağlıyor. SeaSong Asistant, makine öğrenmesi yoluyla otomobilleri profilleyerek, her otomobile bir insan gibi karakteristik kimlik kazandırmak için görev yapıyor. Sürücülerin hayatlarını korumayı hedeflediklerini söyleyen Anatolian Technologies CEO'su Kamuran Candan, "Geliştirdiğimiz yapay zeka, araç kullanımıyla ilgili oluşabilecek birçok olumsuz durumu otomatik algılayıp uyarılar üretiyor" diyor. Yatırımcı Mustafa Duman'ın yatırım yaptığı ileri teknoloji şirketi Anatolian Technologies, bir yaşında oldukça genç bir start up. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren girişimin iş konusu yapay zeka tabanlı otomotiv teknolojileri üretmek. Yapay zeka markaları SeaSong, aracı sürekli gözlemleyerek sürücüyü koruyan bir sistem sunuyor. Bu alandaki yazılımlarını yüzde 100 yerli teknolojiyle İTÜ laboratuvarlarında geliştirdiklerini söyleyen şirketin CEO'su ve kurucusu Kamuran Candan, iş fikrinin kiralık araçla yaptıkları seyahat sırasında başlarına gelen önemli bir arızayla ortaya çıktığını belirtiyor ve girişimini şöyle anlatıyor: "Kiralık araçla seyahat ederken, aracın motorunu aniden arıza kaynaklı olarak korumaya almasıyla ciddi bir kaza atlattık. Araçların saatte ortalama 120 kilometreyle hareket ettiği otobanda saatte 10 kilometre hızla kalakaldık ve her an bir araç aracımıza çarpabilirdi. Problemin ne olduğunu bilmiyorduk. Sonrasında teknik servis tarafından yapılan taramalarda herhangi bir arıza bulunamadı. Bu tür durumlarda problemin anında tespiti, sürücüyü panik olmadan nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda bilgilendirmeli."Yaptığımız araştırma ve anketlerde sürücülerin araçlarıyla güvenli seyahat etme ihtiyacının olduğunu tespit ettik. Bu ihtiyacı karşılayabilmek adına araçla seyahat ederken, doğabilecek her türlü ihtiyacı ve bu ihtiyacı giderebilecek paydaşları buluşturmanın önemi ortaya çıktı. Araçlardan aldığımız mekanik verileri işleyerek daha güvenli sürüş deneyimini yaşatmak için araç içi yapay zeka asistanı SeaSong'u geliştirdik. Lastik havası inmeye başlayınca, far sisteminde yaşanan bir arızanın ya da hava yastığı arızasının teknik servis, asistan ve sigorta şirketi tarafından bilinmesi sayesinde aracın sorununu giderme süreci en hızlı şekilde gerçekleşti.