Deutsche Bank’a baskın!

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Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki genel merkezine kara para soruşturması kapsamında baskın yapıldı. Frankfurt Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde 170 kişilik ekip bankada arama yaptı. Bankadan yapılan açıklamada, Alman polisinin Deutsche Bank'ın Almanya'daki 6 ofisinde arama yapıldığı teyit edildi.Bankanın iki çalışanının, banka müşterilerinin kara para aklama amacıyla offshore hesap açmasında yardımcı olduğu şüphesiyle de soruşturulduğu belirtiliyor. Soruşturma kapsamında Deutsche Bank'ın müşterilerinin vergi cennetlerinde şirketler kurmasına yardımcı olunup olunmadığı inceleniyor. Aramanın Danimarkalı Danske Bank'ın 150 milyar dolar tutarında kara para aklama işlemlerinde bazı Avrupalı bankaların yardımcı olduğu iddiasından sonra gelmesi dikkat çekti. Soruşturmanın Panama belgeleri ile ilgili olduğunu duyuruldu. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), 2016'da Panama'da kayıtlı bir hukuk firmasının 40 yılı aşkın süredir tuttuğu kayıt ve belgelere ulaşarak basın kuruluşlarıyla paylaşmıştı. Ofislerin arandığı haberi sonrasında Deutsche Bank hisseleri yüzde 3.7 düştü.