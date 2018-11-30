Dünya Şeker Zirvesi'ne kota damgası

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Dünyanın önde gelen pancar, kamış, nişasta bazlı şeker üreticilerini bir araya getiren Dünya Şeker Zirvesi'ne Avrupa'da sıfırlanan "kota" damgasını vurdu. Zirvede geçen yıl kotaları kaldırılan Avrupa ülkelerinde şeker pancarı çiftçisinin 1.8 milyar dolar zarar ettiğine dikkat çekildi. Bu tablonun sürmesi halinde çiftçinin üretimden çekilirken fabrikaların da kapanacağı ifade edildi.59 ülkenin katıldığı zirvede, Türkiye Tarım, Orman ve Gıda Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, Pankobirlik Genel Müdürü Taşpınar'ın da yer aldığı heyetle yer aldı. Uluslararası Avrupa Pancar Üreticileri Konfederasyonu (CIBE) Genel Sekreteri Elisabeth Locoste, kotaların kalkması nedeniyle çiftçinin büyük zarar ettiğini söyledi. Pankobirlik Genel Müdürü Taner Taşpınar, "Türkiye Avrupa'nın kota krizinden ders çıkarmalı. Şekerde çiftçiyi de içine alan üretim modeline geçmeli" dedi. Taşpıar, şeker üretiminde çiftçinin içinde olduğu bir modelin ekonominin büyümesine katkı sağlayacağını kaydetti.DÜNYADA 2017'de 182 milyon ton şeker üretildi. Türkiye'nin pancar şekeri üretimindeki yeri yüzde 7'ye ulaştı. Türkiye Rusya, ABD, Fransa ve Almanya'nın ardından beşinci sırada yer alıyor. Avrupa'da üretimin yüzde 75'i kooperatifler kanalıyla yapılıyor. Avrupa'da 154 bin pancar üreticisi bulunuyor.