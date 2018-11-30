Ermaksan’ın çip teknolojisi hayran bıraktı

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Kilogram değeri 2 milyon doları bulan lazer çip üretiminin yapıldığı AR-GE Merkezi ile öne çıkan Ermaksan'ı yakın zaman içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ziyaret etti. Şirketin yerli teknolojilerinden övgüyle söz eden Bakan Albayrak, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması noktasında bu tarz yatırımlara ihtiyacı olduğunu belirterek, Ermaksan gibi firmaların çoğalması gerektiğine değindi. 'Yenilikçi teknolojiler' sloganıyla, fizik tabanlı bilime dayalı teknoloji üretimine odaklanan ve hem ülkemizin hem de dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından biri olan Ermaksan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı ağırladı. Bakan Albayrak, lazer çip üretiminden sac işleme teknolojilerine, savunma sanayinden yenilenebilir enerjiye kadar, pek çok sektöre yönelik özel üretimler gerçekleştiren ve kilogram değeri 2 milyon doları bulan lazer çip üretiminin yapıldığı Ar-GE Merkezi ile öne çıkan Ermaksan'ın Bursa'daki tesislerini yakından inceledi. Kent protokolünün de yoğun katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette Bakan Albayrak, Türkiye'nin yüzde 100 yerli ve milli ilk lazer çipini, ilk 3D lazer makinesini, ilk lazer ışın kaynağını (rezonatör) üreten Ermaksan'dan övgüyle söz etti. Yerli ve milli üretimi desteklediklerini kaydeden Albayrak, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması noktasında bu tarz yatırımlara ihtiyacı olduğunu belirterek, Ermaksan gibi firmaların çoğalması gerektiğine değindi.Ermaksan Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan ile Ermaksan Yönetim Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, ziyarette Bakan Albayrak ile bizzat ilgilendi.Bakan Albayrak'a Ermaksan ile ilgili bilgiler veren Ermaksan Yönetim Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, ileri teknoloji geliştirmeye ve AR-GE'ye çok büyük önem verdiklerini belirterek, ülkemizin daha da büyüyüp kalkınması için teknoloji geliştirmenin önemine dikkat çekti. Ermaksan olarak, ileri teknolojiyi odağına alan üretim anlayışıyla birlikte, üretmeye ve katma değer ortaya koymaya devam ettiklerine değinen Özkayan, 'Türkiye'nin kendi teknolojisini üreten, satan ve küresel rekabetçi piyasalarda geliştirdiği ürünleriyle boy gösteren bir konumda olması, ülkemizin geleceği için çok önemli. Bunun için de yüksek teknolojiye yatırım yapıp, teknoloji üretmek zorundayız. Ermaksan olarak, geliştirdiğimiz katma değeri yüksek ürünleri, dünyanın dört bir yanına 'Türk markası' gururuyla ihraç ediyoruz. Türkiye'nin yüzde 100 yerli ve ilk milli lazer çipini ve lazer ışın kaynağını bizler üretme başarısı gösterdik. Bununla birlikte, Türkiye'nin ilk 3D lazer makinesini ve üretimin hammaddesi titanyum tozunu da tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirmeyi başardık. Türkiye'de titanyum tozunun üretilmesi bir ilk, dünyada da sayılı diyebiliriz. Titanyumdan sonra nikel alaşım tozları, krom kobalt, paslanmaz çelik tozu gibi diğer metallerin tozlarını da üretmeyi planlıyoruz. Lazer çip üretiminin mevcut alt yapısı sayesinde; lazer ışın kaynağı, aydınlatma teknolojileri (LED), elektronik, savunma sanayi, uzay teknolojileri, sağlık, tıp gibi hayatın pek çok alanında kullanılan teknolojiler üretilebiliyor. Şirket olarak önceliğimiz" ifadelerini kullandı.