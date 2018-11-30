Hastane enfeksiyonu 5 dakikada tespit edilecek

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Girişimci Dr. Asiye Karakullukçu sağlık sektörünün en önemli sorunları arasında gösterilen 'hastane enfeksiyonu' üzerine çığır açacak bir buluş geliştirdi. Enfeksiyon hastalıklarının tanısı için biyosensör teknolojisiyle geliştirilmiş hasta başı, hızlı tanı cihazını tasarlayan Karakullukçu'nun buluşu ile birkaç dakika içerisinde hastaya enfeksiyon tanısı konulabilecek. Ürünü ticarileştirme amacıyla Aksense firmasını kuran Karakullukçu'nun aynı zamanda bu alanda doktora çalışması da bulunuyor. Karakullukçu projesini ve geldiği noktayı şu sözlerle anlatıyor: "Sadece Türkiye'nin değil dünyadaki birçok ülkenin sorunu olan hastane enfeksiyonu yüzünden her yıl binlerce insan hayatını kaybediyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri de tanının geç konulması. İdrar, kan, balgam gibi klinik örneklerden tespit edilen tanı süreçleri bazı durumlarda 3 güne kadar çıkabiliyor. Bu uzun süre de çoğu zaman enfeksiyonu geri döndürülemez noktaya getiriyor. Hedefimiz, geliştirdiğimiz sensor ile enfeksiyon hastalıklarının tanısı için herkesin kolayca kullanabileceği elde taşınabilir bir tanı cihazı üretmek. Hastadan balgam, idrar gibi spesifik örnek almak yerine bir damla kan ile hastane enfeksiyonu olup olmadığını kısa sürede anlayabileceğiz"Bu ürünün Türkiye'den çıkan bir start-up olmasını istediklerini belirten Karakullukçu şunları belirtiyor, "Aslında bu ürünü ticarileştirme amacımız sağlık sektörünün talebi ile oldu. Doktora tezimde ulaştığımız nokta hekimlerin ilgisini çekince bunu ticarileştirme ve hayata geçirme çalışmalarını başlattık." İyi bir yatırımcı arayışlarının olduğunu da belirten Karakullukçu, "Eğer iyi bir yatırımcı bulursak ana hedefimiz ürünü sağlık sektörüne sunmak. Böylece laboratuvar ortamına gitmeden hekimlerin hasta başında kullanabileceği, hastanın evde kendisinin de uygulayabileceği ürün olarak piyasaya çıkabilecek. Bunu aynı zamanda akıllı telefon uygulamaları ile destekleyebiliriz" diyor. Karakullukçu'nun buluşu dünyada da ses getirdi. TEPAV tarafından düzenlenen bir yarışmada ilk üçe kalan Karakullukçu, Amerika'da düzenlenen "2018 BIO Convention" etkinliğine gönderildi ve burada yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Dünyada hızlı tanı üzerinde bazı çalışmaların olduğunu ve cihazların geliştirildiğini belirten Karakullukçu, "Ancak hastane enfeksiyonları konusunda hala bizim geliştirdiğimiz şekilde bir tanı cihazı yok" dedi.TÜBİTAK BİGG | İTÜ Çekirdek'e dahil olan Aksense, binlerce şirketi geçerek, TÜBİTAK 1512 Tekno Girişim Sermayesi Programı'nın desteğini almayı başardı. İTÜ Çekirdek'in mentorluk, network desteklerinden de faydalanan Karakullukçu çalışmalarına devam ediyor.