İstanbul Havalimanı’na Mudanya’da üretilen kablolar hayat veriyor

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Türkıye'nin en önemli projelerinden olan İstanbul Havalimanı'na, Prysmian Kablo'nun değeri yaklaşık 100 milyon TL tutarındaki son teknolojiye sahip kabloları hayat veriyor. 29 Ekim'de açılışı gerçekleştirilen "İstanbul Havalimanı", dünya kamuoyunda ses getiren projeler arasında öne çıkıyor. Mudanya'da üretim yapan Prysmian Kablo, "İstanbul Havalimanı" projesine enerji ve zayıf akım kablolarıyla hayat veriyor. Prysmian Kablo'nun ve yetkili satıcılarının tedarik ettiği, toplam tutarı yaklaşık 100 milyon TL'yi bulan ve son teknolojiye sahip Prysmian enerji kabloları, halojenden arındırılmış, düşük duman yoğunluklu ve yangına dayanıklı olma özellikleri ile öne çıkıyor."İstanbul Havalimanı" projesi gibi önemli projelerde yer alarak Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceklerini vurgulayan Prysmian Kablo CEO'su Erkan Aydoğdu, "Türkiye'de her gün büyüyen inşaat sektöründe teknikler gelişirken, biz de yeni trendlere uyum sağlayarak ürün yelpazemizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Prysmian Kablo olarak özel üretim gerektiren kablolar alanındaki başarılarımızı birçok projede kanıtlamış olmaktan da gurur duyuyoruz. Türkiye'nin geniş vizyonunu ortaya koyan "İstanbul Havalimanı" projesinde yer alarak farkımızı ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz" dedi. Aydoğdu, İstanbul Havalimanı'nda kullandıkları, son teknoloji ile donatılan Prysmian kabloların toplam tutarının yaklaşık 100 milyon TL olduğunu belirtti.