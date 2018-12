Makine Sektörünün Bursa Buluşması “250 Milyon TL’lik İş Hacmi Hedefliyor”

BUGÜN NELER OLDU

Metal İşleme Teknolojileri, Kaynak Teknolojileri, Saç İşleme Teknolojileri ve Otomasyon Fuarlarını tek çatı altında toplayan Bursa Endüstri Zirvesi 29 Kasım'da start aldı. 2 Aralık 2018 tarihine kadar Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenmeye devam edecek. Türkiye makine imalat endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getiren zirveyi, 7 salonda 40 bin m2 kapalı alanda 40 binin üzerinde fazla ziyaretçi hedefi ile kapılarını açacağını belirten Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Fuarlar, iş bağlantılarına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını arttırmak isteyenler için de etkin bir ticaret platformu olacak. Bu sayede ülkemize 250 milyon TL'lik iş hacmi sağlamayı bekliyoruz" dedi. Yeni nesil sanayiciliğin tanımı olarak nitelendirilen Endüstri 4,0'ın önemine değinen Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Bu kavram ile üretim süresi, maliyetler ve üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarı azalırken, üretim miktarı ve kalitesi artıyor. Uzun yıllardır her anlamda oldukça başarılı bir zirveye ev sahipliği yapıyoruz. Fuarlarda yakalanan satış rakamları, önemini her fırsatta dile getirdiğimiz Bursa Endüstri Zirvesi'nin, sektörün en önemli marka fuarları arasında olduğunun göstergesidir. Ülkemizin en büyük 3 fuarından birisi olan zirve kendi gücünü katlayarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yurt dışından 50 ye yakın ülkeden, yurt içinden ise 40'tan fazla sanayi şehrinden organize edilen profesyonel ziyaretçilerin de yoğun ilgi göstermesi beklenen fuarlarda gerçekleşecek iş bağlantıları ile ülke ekonomisine katkı sağlayacağız." dedi.Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın Türkiye ekonomisinin ihracata dayalı büyüme hedeflerine en fazla katkıyı sağlayan kentlerin başında geldiğini söyledi. BTSO öncülüğünde kente kazandırılan yeni nesil fuar organizasyonları ve UR-GE ile Ticari Safari projeleri kapsamında Bursa ihracatının ivme kazandığını belirten Burkay sözlerini şöyle sürdürdü: Son 4 yıllık süreçte 80'i aşkın ülkeden 18 bin yabancı alıcıyı Bursa'ya getirdik. Geçen yıl Endüstri Zirvesi kapsamında düzenlenen alım heyeti programı Bursa ekonomi tarihinin en geniş katılımlı alım heyeti programı olarak kayıtlara geçti. Bu yıl, geçen yıl elde ettiğimiz başarıyı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Kentimizde 2018 yılının son fuar organizasyonu olan Endüstri Zirvemiz, Bursa'nın stratejik sektörlerdeki gücünü dünyanın dört bir yanından gelen iş profesyonellerine tanıtmasını sağlayan önemli bir organizasyon. Her geçen yıl büyüyen fuarımızın bu yıl da firmalarımıza büyük güç katacağına inanıyorum.""Makina üreten makinalar" olarak tabir edilen ve üretimin yapı taşı olan takım tezgahları sektörünü, 26 yıldır temsil ettiklerinin altını çizen Takım Tezgahları Sanayici ve İş Adamları Derneği (TİAD) Genel Sekreteri Pınar Çeltikçi, üretim sanayisini güçlendiren ihtisas fuarlarını desteklediklerini vurguladı. Çeltikçi, "Sanayi ile özdeşleşen Bursa, bünyesindeki lokomotif sektörü ve üretim kapasitesiyle Türkiye'nin can damarı" ifadelerini kullandı.