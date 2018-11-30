Sanayinin kalbi uçtan uca yerliliğe geçti

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'nın sanayileşmesi OSTİM'le başladı... 1967 yılında kendi imkanlarıyla kooperatifleşerek bir araya gelen üreticiler, bugünün büyük firmalarını bünyesinden çıkardı. Ankara sanayisinin öncüleri, büyükleri OSTİM'den yükseldi. Bugün Ankara, siyasetin başkenti olmasının yanında yerli sanayinin de başkenti olma yoluna girdi. Savunma kümelenmelerin de mimarı olan bölgede yerli teknolojiler her alanda kendini hissettiriyor. Örneğin ateşli silahların yerine geçmesi beklenen ve geleceğin silahı olarak nitelendirilen elektromanyetik top sistemini Yeteknoloji OSTİM'de yer alıyor. Elektromanyetik top ŞAHİ 209'un saha prototipini teslim eden Yeteknoloji AŞ, yakın zamanda 6 megajul güçle 25 kilometre menzile ulaşmayı hedefliyor.Klasik silahlarda barut, yakıt veya patlayıcılarla hedef vuruluyor. Afrika'daki 'ampute'lere beyaz ayaklar satıldığını gören Ankara OSTİM'deki Proted Protez'in yöneticileri, siyah ayaklar üretmeye başlamış... Afrika'nın pek çok ülkesine... Çocuk, kadın ve erkek için... yüzlerce çeşit siyah ayak. Şirkete şimdi Afrika ülkelerinden sipariş yağıyor. Bu firmaların tamamı üretimin her aşamasında, özetle uçtan uca yerlilik felsefesi ile hareket ediyor. OSTİM'de hayata geçirilen başarıları herkesin görmesi ve izlemesi gerektiğini belirten OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, "Ankara'da sanayileşme dönüşümünü sağlayan en önemli duraklardan biri olarak gösterebiliriz. Şimdi bunu daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Büyük şirketlerin tedarik ağında varız. Ancak daha çok yer almamız gerekiyor. Çünkü OSTİM'in üretemeyeceği hiçbir ürün yok" dedi.