Türkiye’de üretiyor 70’ten fazla ülkeye ihraç ediyor...

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Yerlı teknolojilere yabancı firmalar da Türkiye'deki yatırımları ve Türk mühendisleri ile destek sağlıyor. Dünya'nın en önemli markaları arasında yer alan ve 100. Yılını kutlayan Panasonic için Türkiye; potansiyeline inandığı ve gücüne güvendiği bir ülke. Konuyla ilgili Panasonic Marka Müdürü Aysel Daysal Özaltınok şunları söylüyor: "Bu nedenle 2014 yılında ülkemizin elektrik anahtarı ve priz sektöründeki lideri VİKO'yu satın alarak Türkiye'ye çok önemli bir yatırım gerçekleştirdi. 2017 yılının Nisan ayından itibaren de şirket unvanını değiştirerek ülkemizde Panasonic Eco Solutions Türkiye olarak faaliyet göstermeye başladı. Sahip olduğu teknolojik alt yapısı ile Endüstri 4.0 uygulamalarını yaşama geçiren ve sektöründe dünyanın en iyileri arasında gösterilen 56 bin metre karelik endüstriyel tesislerimizde yıllık 100 milyon adet anahtar ve priz üretim kapasitesine sahip bulunmaktayız. Panasonic Eco Solutions Türkiye olarak, müşteri beklentilerini öngören çözümler üretmek ve yenilikçi ürünleri pazara sunmak için ARGE, inovasyon ve tasarım çalışmalarını başarı ile sürdürmekteyiz. Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içerisinde yer alıyoruz."