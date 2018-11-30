Yerli ekonominin tasarrufu yalıtımdan geçiyor

BUGÜN NELER OLDU

İzocam, kış aylarında artan ısınma giderlerinin ve doğru yalıtım uygulamalarının binalarda tüketilen enerjiden tasarruf sağlanmasındaki rolüne dikkat çekti. Standartlara uygun kalınlıktaki doğru malzemelerle yapılan doğru yalıtım uygulamaları enerji tüketimini ve faturalarını en az yüzde 60 azaltıyor hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Enerji verimliliği konusunu en önemli gündem konusu olarak benimseyen İzocam, binalarda özellikle de konutlarda yapılan doğru yalıtım uygulamalarının mümkün olan en yüksek düzeyde enerji verimliliği sağladığının altını çiziyor. Verimli enerji kullanımı için, TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları standardına uygun kalınlıkta yapılan yalıtım; binalarda enerji tüketimini en az yüzde 60 azaltırken ülkenin enerji faturasını da düşürüyor. 2017 yılında enerji hammaddeleri ithalatına 37 milyar dolardan fazla ödeme yapan Türkiye'nin son 10 yıldaki enerji ithalatının ülke ekonomisine bedeli 400 milyar doların üzerinde seyretti. Tüketilen enerjinin yaklaşık dörtte üçü dışarıdan ithal ediliyor ve enerji ithalatı, dış ticaret açığının en önemli kısmını oluşturuyor. Enerji harcamalarında tasarruf sağlamak, cari açığı daha düşük seviyelere indirmek ve enerjide aşırı dışa bağımlılığı azaltmak açısından binalarda yapılacak enerji tasarrufu büyük önem taşıyor. Binalarda doğru malzemelerle yalıtım yapmanın enerji tasarrufu için atılacak en büyük adım ve en yüksek enerji tasarrufu sağlayan çözüm olduğunu belirten İzocam Genel Direktörü Levent Gökçe, enerjisinin yüzde 75'ini ithal eden bir ülke olarak doğru yalıtım uygulamaları konusunda bilinçlenmenin önemine değindi ve şöyle konuştu; "Yalıtım uygulamaları öncesi mutlaka teknik yönden konusunda uzman, etkin ve yetkin üretici ve uygulayıcı firmalara danışılması gerekir."