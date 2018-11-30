Yerli-Yetenekli sporcu girişimcilere örnek oldu

BUGÜN NELER OLDU

Kabına sığmayan yeteneğiyle hayatının olağan akışını değiştirdi. Onlarca imkânsızlığın üzerinden "yüksek atlama" yapan milli sporcumuz Kadriye Aydın, olimpiyatlara doğru adım adım ilerleyen bir başarı öyküsünün kahramanı oldu. Şimdi genç girişimcilere sadece yerli değil yetenekli olmayı da anlatmaya çalışıyor. Aydın, yedi çocuklu bir ailede dünyaya geldi. Mahallesindeki en yakın ilkokula başladı. Kimsenin ondan bir başarı beklentisi yoktu. Bir gün, bir teneffüs arasında yeteneğiyle beden eğitimi öğretmeninin dikkatini çekti. Onun enerjisini spora yönlendirmek için harekete geçen öğretmenleri, beklemedikleri bir engelle karşılaştı. Ailesi "Kız çocukları spor yapmaz" diye karşı çıktı. Okul müdürünün evine kadar gidip, babasını ikna etmesi gerekti. Neyse ki Kadriye kendisine güvenen öğretmenlerini hiç mahçup etmedi. Yüksek atlama alanında peş peşe kazandığı madalyalarla "boşuna uğraşıyorsun, spora başlayanların sonu ortada" diyenlerin önyargılarının üzerinden zarif bir şekilde atladı. Başardıkça özgüveni yükseldi, özgüveni arttıkça başarı çıtasını yükseltti. Önce il, sonra ülke şampiyonu, sonra avrupa şampiyonu oldu. Milli sporculuğa kadar yükseldi. Şimdi de gözünü olimpiyatlara dikti. Biz onunla röportajdan ne mi öğrendik? Boyunuzu seçemezsiniz ama onun kaç santim yükseğinden aşacağınız sizin azminizin göstergesidir. Aydın felsefesini "yerli ve yetenekli" konsepti üzerine kurduğu ve girişimcilere de örnek olabileceği için sayfalarımızı açtık: "Van'da meydana gelen deprem sonrasında ailem Mersin'e göç etmiş. Yedi kardeşin altıncısı olarak Mersin'de dünyaya geldim. Yokluklar içinde büyürken, ilkokul üçüncü sınıfta beden eğitimi öğretmenim benim atletizme yeteneğim olabileceğini fark etti. Teneffüslerde yerinde duramayan, oradan oraya atlayıp zıplayan biraz yaramaz bir çocuktum. Bu durum öğretmenlerimin dikkatini çekmiş. Hiperaktif yapımdan dolayı beni atletizme yönlendirdiler. Fakat başta babam olmak üzere tüm ailem buna karşı çıktı. Babam muhafazakar bir çevreden geldiği için kız çocuğunun sporla ilgilenmesinin doğru olmayacağını düşünüyordu. Evden onay çıkmayınca müdür ve müdür yardımcıları babamı ikna etmek için bizi ziyarete geldiler. Stadyuma gidecek imkan olmadığı için, parkta antrenman yaptım. İlk madalyamı kazandığımda 9 yaşındaydım. Lise birinci sınıfta, başarılarımda dikkat çeken bir yükselme oldu. Bir gün gittiğim kitapçıda Mümin Sekman'ın Limit Sizsiniz kitabını gördüm. Kitabı okuduğumda kendimi buldum. Başarılı oldukça, her şey güzelleşmeye başladı. 2020 Tokyo olimpiyatlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için kendimle yarışmaya devam ediyorum."