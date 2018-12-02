ASELSAN çölden 'Zafer' çıkardı

ASELSAN'ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ürün ailesinin en yeni üyesi Sarp-Zafer, Katar'da askeri makamlar tarafından yoğun testlere tabi tutuldu. Sarp-Zafer, yurt içi ve dışı kullanıcılardan gelen geri beslemeler ve ortaya çıkan operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirildi. Sistem, farklı son kullanıcı birliklerden gelen talepler doğrultusunda Nurol Makina'nın Yörük 4x4 zırhlı muharebe aracı ile birlikte çöl şartlarında gerçekleştirilen atışlı saha testlerini başarıyla tamamladı.

Araç içinden mühimmat takviyesi

Sarp-Zafer, araç içinden mühimmat yükleme yeteneği ve düşük siluet gibi öne çıkan özelliklere sahip bulunuyor. Araç içinden mühimmat yükleme yeteneği, mühimmat bittiğinde personelin zırhlı aracın dışına çıkmasına gerek kalmadan takviye yapmasına imkan sağlıyor. Oldukça düşük bir siluete sahip olan Sarp-Zafer, özellikle meskun mahal operasyonları için tasarlandı.