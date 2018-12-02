İlk kez ev alacaklar yaşadı

BUGÜN NELER OLDU

AKParti'nin yasa teklifiyle ilk kez ev alacaklara konut desteği artıyor. Konut yardımları için belirlenen devlet katkısının 20 bin liradan 25 bin liraya çıkarılıyor. Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 olarak belirlendiği için 2019'da azami devlet katkısı tutarı 24 bin 746 lira olarak uygulanacak. Devlet Katkılı Konut Hesabı'ndan yararlanacak olanların evi aldıktan sonra altı ay içinde bankalara başvurması gerekiyor. Taksitlerin düzenli yatırılmaması durumunda devlet katkısı hakkı bitiyor. Bu haktan yararlanabilmek için Nisan 2015'ten itibaren katkı alınan başka bir konuta sahip olmamak gerekiyor. Hesap açanların en az üç yıl birikim yapması zorunlu. Konut hesabına bir defaya mahsus olmak üzere bu yıl için 37 bin 645 liraya kadar toplu para yatırılabilecek. Tasarruf sahiplerince bir yıl içinde konut hesabından en fazla iki defa para çekebiliyor.