Altın fiyatları ne kadar? 3 Aralık Altın fiyatları...

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 206,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.380,00 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 206,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.380,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 203,40 203,60 206,20 206,40 Cumhuriyet Ata Lira 1.340,00 1.361,00 1.359,00 1.380,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 185,50 189,50 188,00 192,00 Lira(Tam) Ziynet 1.310,00 1.330,00 1.328,00 1.348,00 Yarım Ziynet 655,00 665,00 664,00 674,00 Çeyrek Ziynet 327,00 332,00 332,00 337,00

