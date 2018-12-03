HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Altın fiyatları ne kadar? 3 Aralık Altın fiyatları...

ne kadar? 3 Aralık Altın fiyatları...

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 206,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.380,00 lira oldu

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2018 14:11
Altın fiyatları ne kadar? 3 Aralık Altın fiyatları...
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 206,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.380,00 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 206,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.380,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMAPAZARTESİ
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)203,40203,60206,20206,40
Cumhuriyet Ata Lira1.340,001.361,001.359,001.380,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)185,50189,50188,00192,00
Lira(Tam) Ziynet1.310,001.330,001.328,001.348,00
Yarım Ziynet655,00665,00664,00674,00
Çeyrek Ziynet327,00332,00332,00337,00
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları ne kadar? 3 Aralık Altın fiyatları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN