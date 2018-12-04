’Jet Fadıl’ın Antalya’daki arsası icradan satışa çıkarıldı

Antalya 10. İcra Dairesi'nde açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalede, Antalya Havalimanı yakınlarında bulunan 43 bin 404 metrekarelik arazi, muhammen bedelinin yarısı olan 8 milyon 132 bin lira başlangıç bedeliyle satışa sunuldu. İhaleye katılan olmadığı için satış gerçekleşmedi.

Mağdurlardan bir kısmının avukatlığını yapan Semih Gökpınar, diğer yüzlerce mağdur gibi müvekkillerinin de 18 yıl önce Fadıl Akgündüz'e ait şirketten konut satın aldıklarını ve aradan geçen sürede evlerin temeli bile atılmayınca yasal yollara başvurduğunu söyledi. Hukuk mücadelesi sonunda site yapılacak arazinin icra yoluyla satılmasına karar verildiğini anlatan Gökpınar, satıştan elde edilecek paranın mağdurlara dağıtılacağını kaydetti.

İyi bir bölgede bulunan arazinin gerçek değerinin 40 milyon liranın üzerinde olduğunu savunan Gökpınar, arazinin ilerleyen zamanda satılacağına inandıklarını dile getirdi.

İhaleyi takip etmek için gelen bazı mağdurlar ise satışın bir an önce yapılmasını ümit ettiklerini söyledi. Söz konusu arazi Antalya 10. İcra Dairesi'nce 8 Ocak'ta yeniden satışa çıkartılacak.