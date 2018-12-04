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balığı tezgahlarında!

'deki bereketi 'nin ilçesindeki esnafın ve vatandaşların yüzünü güldürüyor.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 11:28
Karadeniz balığı Yüksekova tezgahlarında!

Çarşı merkezinde yıllarca tezgah açan Arafat Çavlı, bu sefer Karadeniz balığının satışına başladı. Tezgahında Karadeniz balığının çeşitlerini bulundururken, bölgenin vazgeçilmez tadı olan Van balığına da yer veren Arafat Çavlı, fiyatların 7,5 liradan 30 liraya kadar değiştiğini belirtti. Arafat Çavlı, "Bereket ve bolluk tezgahlarımıza yansıdı ve balık çeşitleri ile tezgahlarımız renklendi. Bol olunca da balık fiyatlarını vatandaşlarda uygun buluyor. Bereketli bir balık sezonu geçiriyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar bu bereket devam eder" dedi.


Balık fiyatlarının her keseye uygun olduğunu söyleyen Çavlı; "Müşterilerimiz tezgahlardaki balık fiyatlarını uygun buluyor. Ülkemiz şartlarına göre gerçekten fiyatlar vatandaşları yormuyor. Yüksekovalı vatandaşlar da balık fiyatlarının daha da ucuzlamasını bekliyor" diye konuştu.

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Karadeniz balığı Yüksekova tezgahlarında!
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