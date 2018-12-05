Coca-Cola İçecek’e yeni CFO

Anadolu Grubu'nun ana hissedarı olduğu, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan'da faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek'in CFO'luğuna Andriy Avramenko seçildi. 1999 yılından beri Coca-Cola sisteminde çeşitli görevlerde bulunan Avramenko halen Coca-Cola Şirketi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Grup İş Geliştirme Direktörü ve Coca-Cola Beverages Afrika Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Avramenko Coca Cola İçecek'teki yeni görevine 1 Ocak 2019 itibariyle başlayacak.

ANDRİY AVRAMENKO KİMDİR?

Ukrayna'da Kiev Devlet Üniversitesi Uluslararası İktisat Bölümü'nden yüksek lisans derecesine sahip olan Andriy Avramenko, kariyerine 1994 yılında Arthur Andersen Kiev ofisinde başladı. 1994 yılında İç Denetçi olarak Coca-Cola Şirketi bünyesine katılan Avramenko, geçtiğimiz 20 yıl boyunca Coca-Cola Şirketi'nde Birleşme & Satın Almalar Müdürlüğü, Global Meyve Suyu Tedarik Zinciri Geliştirme Direktörüğü, Hindistan & Güney Batı Asya Meyve Suyu Kategorisi Genel Müdürlüğü, Strateji Genel Müdür Yardımcısı ve Gazsız İçecekler Genel Müdürlüğü ve Avrasya & Afrika Bölgesi'nden Sorumlu Birleşme & Satın Almalar Grup Direktörlüğü rollerini yürüttü.