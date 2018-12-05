Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Bu sabah çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Ortak hafıza ve toplumsal değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir. Düğünlerde gelin ve damada altın takılması nesillerden nesillere devam eder, bu durum sosyal yardımlaşma ve sosyal birlikteliği de güçlendirir. Bununla birlikte altın fiyatları ne kadar? sorusuna birikim için de yanıt aranır. 6 Aralık altın fiyatları hakkındaki son detaylar, anlık değişimler haberimizde.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında yer alan gram altın 6 Aralık sabahı 214,91 TL'den alınırken 214,96 TL'den satılıyor. Bir dönem çeyrek altın fiyatlarının oldukça yükselmesi ile vatandaşların talepleri gram altına yönelmişti bu durum bugün de devam ediyor.