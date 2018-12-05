HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Bu sabah çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Bu sabah çeyrek ne kadar oldu?

Vatandaşların konusundaki son dakika araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Altın fiyatları ne kadar? Düğün mevsiminin sonuna geldiğimiz bugünlerde altın fiyatları, vatandaşlar tarafından detaylı olarak takip ediliyor. 6 Aralık Perşembe , , , tam altın ve hakkındaki son dakika gelişmelerini, anlık sayıları haberimizden öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.12.2018 09:00 Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 09:00
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Bu sabah çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Ortak hafıza ve toplumsal değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir. Düğünlerde gelin ve damada altın takılması nesillerden nesillere devam eder, bu durum sosyal yardımlaşma ve sosyal birlikteliği de güçlendirir. Bununla birlikte ne kadar? sorusuna birikim için de yanıt aranır. 6 Aralık altın fiyatları hakkındaki son detaylar, anlık değişimler haberimizde.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında yer alan 6 Aralık sabahı 214,91 TL'den alınırken 214,96 TL'den satılıyor. Bir dönem fiyatlarının oldukça yükselmesi ile vatandaşların talepleri gram altına yönelmişti bu durum bugün de devam ediyor.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Bu sabah çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN